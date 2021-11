Luca Uccello

Comincia Oliver, continua Zlatan. A Firenze sabato sera, in campionato toccherà a Giroud; in Champions League, mercoledì notte contro l'Atletico Madrid a Ibrahimovic. Toccherà al francese continuare la lotta scudetto con il Napoli, allo svedese cercare di continuare il sogno europeo del Milan. Una staffetta perfetta, sincronizzata, non la prima e nemmeno l'ultima se la squadra allenata da Stefano Pioli continuerà a giocare ancora in Europa. Una scelta quasi obbligata perché Ibra ha tentato di raggiungere il Mondiale con la sua Svezia (dovrà fare gli spareggi come la nostra Italia), ha giocato novanta minuti con la Georgia, venti minuti con la Spagna. E alla sua età è meglio non esagerare. La voglia non gli manca, nel giorno di riposo a Milanello concesso dal tecnico, Zlatan si è comunque presentato nel quartier generale rossonero per allenarsi, continuare il suo lavoro di mantenimento. Fin qui sta funzionando ed è quello che si augura Pioli. Ibrahimovic deve fare la differenza, deve farla fino alla fine di questa stagione. Poi si vedrà. Deve farla anche Giroud che probabilmente partirà dal primo minuto contro la Fiorentina, nella sfida a distanza con Dusan Vlahovic, l'attaccante che piace a tutti, Milan compreso, anche se oggi resta un giocatore fuori dai parametri rossoneri. E sull'allenare i campioni Stefano Pioli ha le idee chiare come dimostra la chiacchierata con Sergio Scariolo, coach della Virtus Segafredo Bologna. «La difficoltà è soprattutto dei compagni, non tanto nostra. Quando parliamo di campioni, parliamo di campioni a livello umano, professionale. Hanno una competitività così forte, interiore, che non è difficile allenarli. È più il rapporto che si crea con gli altri; perché quello che fai tu con il campione può creare qualche situazione un po' al limite».



Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA