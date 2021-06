Luca Uccello

Come sta il ginocchio di Zlatan Ibrahimovic? Il Milan se lo sta chiedendo, seriamente.

Le sei settimane di terapia conservativa sono quasi passate e presto l'attaccante svedese si sottoporrà a un nuovo consulto medico con il dottor Mushal che aveva escluso nuove lesioni al crociato già operato ai tempi del Manchester United. Il luminare verificherà lo stato dell'infiammazione alla cartilagine per poi decidere il da farsi. Fino a qualche giorno fa il ginocchio infortunato il 9 maggio contro la Juventus era ancora gonfio e faceva male.

Una condizione che preoccupa e non poco il giocatore (e non solo). Un nuovo intervento chirurgico in artroscopia significherebbe compromettere seriamente la prossima stagione in rossonero di Ibra e forse anche la sua carriera. Per il Milan di Pioli sarebbe una perdita pesantissima sia dal punto di vista della leadership all'interno dello spogliatoio come in campo.

Lo scorso campionato giocando appena 19 gare in campionato Zlatan è stato il giocatore che è riuscito a segnare più di tutti: 15 reti più due assist. Decisivo. Casa Milan sta cercando di accelerare in queste ore per chiedere per Giroud. C'è già l'accordo con il giocatore, manca ancora quello con il Chelsea che dovrà liberare il giocatore a parametro zero.

Ma se Ibra dovrà operarsi servirà un altro attaccante, certamente. Si è fatto il nome di Dzeko ma il bosniaco prima dovrà parlare con Josè Mourinho. In fronte attacco manca ancora l'accordo con Hakan Calhanoglu. Il numero dieci della Turchia ha ricevuto due offerte, una dall'Al Duahil, l'altra dall'Atletico Madrid. Ma come già detto, anche a Paolo Maldini, Calhanoglu deciderà il suo futuro solo dopo l'Europeo, che per lui potrebbe finire presto. Intanto per arrivare a De Paul il Milan avrebbe messo sul piatto oltre al cartellino di Hauge anche quello di Pobega. Nuovo caso Locatelli?

