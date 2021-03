Luca Uccello

Ci sono 28 milioni di buone ragioni per riscattare Fikayo Tomori. Dal suo arrivo nel mondo Milan, il 21 gennaio scorso, il difensore di proprietà del Chelsea ha conquistato Stefano Pioli, prima ancora Paolo Maldini. Un difensore completo che è riuscito subito a entrare nel meccanismo rossonero. Forza fisica, grande anticipo ed esperienza sono le caratteristiche principali di un giocatore che può giocare con Kjaer come con Romagnoli. Un giocatore giovane, di 23 anni, che nella politica societaria scelta dall'ad Gazidis si sposa a perfezione con Gabbia e Kalulu. Per trattenerlo il Milan dovrà vedersela con la signora Marina Granovskaia, il braccio armato di Abramovich, colei che tiene i conti in Casa Blues e che difficilmente tratterà la cifra stabilità a gennaio.

Il Milan può solo trattare sulla formula per cercare di dilazionare il pagamento e pesare meno sul bilancio. Di sicuro la qualificazione in Champions potrebbe aiutare. Si parla di riscatto anche per Brahim Diaz. Secondo As, lo spagnolo avrebbe convinto Maldini a fare un tentativo per il suo riscatto.

Da capire però la valutazione che fanno i Blancos del trequartista che a Milano ha trovato finalmente continuità. Basteranno 15 milioni per convincere Casa Real? Que sabe...

Giovedì 25 Marzo 2021

