Luca Uccello

Che martedì nero per Zlatan Ibrahimovic: da una parte un turno di stop in serie A, dall'altra i pesantissimi strascichi dell'incontro galeotto al ristorante di domenica a Milano, con quasi certa estromissione dal programma anti-Covid della Regione Lombardia. Ibra, quindi, assente nella sfida con il Genoa, proprio come all'andata, ma questa volta per squalifica. Il rosso diretto di Parma vale un solo turno, non di più. Per una critica irrispettosa con atteggiamento provocatorio, si legge nelle motivazioni del giudice sportivo che al provvedimento disciplinare ha aggiunto anche un'ammenda pari a cinquemila euro. Ancora più infuocato il fronte dell'incontro nel ristorante in zona rossa, diventato un terribile boomerang per la bella immagine del fuoriclasse svedese. La Regione Lombardia infatti potrebbe decidere di togliere il volto del campione dalla campagna di comunicazione anti-Covid voluta fortemente dal presidente Attilio Fontana. Zlatan poco tempo fa era stato protagonista di uno messaggio tv di sensibilizzazione nella lotta al Coronavirus (malattia che Ibra ha affrontato e sconfitto). Lo aveva interpretato a modo suo, da duro. Poi, a modo suo ha deciso di infrangere le regole. Ieri in Consiglio regionale è giunta un'interrogazione da parte del consigliere di Più Europa Michele Usuelli, che aveva sollevato il caso dopo le foto diffuse da Fanpage. Pronta la risposta di Letizia Moratti, vicepresidente della Regione e assessore al Welfare: «Sarà mia cura interloquire con l'assessore alla comunicazione Bolognini che ha responsabilità della campagna, per segnalare l'episodio». Non è la prima volta che Usuelli sale sulla ribalta del mondo del calcio. Nel settembre 2019, lo stesso esponente politico, di dichiarata fede nerazzurra, aveva chiamato a raccolta la curva Nord dell'Inter per discutere laicamente di stadi e razzismo.

E ora tornano i problemi di formazione per Stefano Pioli che, senza l'attaccante svedese squalificato, dovrà scegliere tra Rafael Leao e Mario Mandzukic in attacco, con il primo in vantaggio sul secondo, con Ante Rebic che non si muoverà dalla corsia di sinistra. «Non importa il ruolo che vrò in campo - ha raccontato Rafael Leao a Sky - che sia centravanti o esterno, l'importante è che io possa aiutare la squadra, fare gol, fare assist; quando ho l'opportunità di giocare devo cercare di dare sempre il meglio».

L'assenza di Ibra, comunque, fin qui non hai mai pesato più di tanto in campionato anche se per Leao «Zlatan dentro e fuori dal campo è un giocatore molto importante per noi, domenica mancherà e sarà dura; ma ci sono altri giocatori che possono fare la differenza nel Milan». Con Zlatan nell'undici titolare i rossoneri hanno vinto 11 partite, pareggiate 3, perse 3. Senza di lui in campo il Milan ha conquistato 8 vittorie, 3 pareggi e due sconfitte. Differenza minima. Numeri che confortano Pioli: il Milan contro il Genoa a San Siro non può sbagliare, deve conquistare tre punti per consolidare il suo già splendido secondo posto.

