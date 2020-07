Luca Uccello

Centottanta minuti ancora per provare ad arrivare quinti, rubare' il posto alla Roma ed evitare i preliminari di Europa League. In classifica i punti di differenza tra Fonseca e Pioli sono quattro. Tanti, forse troppi, guardando il calendario. Alla Roma basterà battere il Torino, che ha raggiunto la salvezza, mercoledì sera per essere matematicamente sicura di arrivare davanti ai rossoneri. Il Milan ha un calendario semplice, almeno sulla carta: Sampdoria e Cagliari. Non proprio come quello della Roma che affronta il Torino e negli ultimi novanta minuti di questo atipico campionato la Juventus, ancora campione, a casa loro. E perdere non sarebbe certamente un bel modo per Sarri per avvicinarsi alla Champions League. Il quinto posto non vale solo l'accesso automatico alla fase a gironi, vale una stagione intera. Arrivare dietro alla Roma in classifica per Romagnoli e compagni significherebbe ripartire dai preliminari, ritrovarsi a giocare già da fine settembre una gara quasi ogni tre giorni. E non sarebbe certo il massimo.

Per i rossoneri in questo il debutto sarebbe il 17 settembre, per il secondo turno preliminare. Gare a eliminazione diretta. Se il Milan passa potrebbe avere altri due impegni in mezzo al campionato che dovrebbe cominciare a metà settembre. Il terzo turno è previsto per il 24 settembre, quello successivo, in caso di vittoria il 1 ottobre (spareggi). Un tour de force immediato con il rischio di giocare lo spareggio nemmeno da testa di serie. Nel ranking Uefa oggi il Milan è attualmente all'81esimo posto. Chi arriva quinto in classifica passa direttamente invece alla fase a gironi, che scatterà poi il prossimo 22 ottobre. La speranza di Casa Milan è quello di poter almeno agganciare in classifica la Roma. Questo significherebbe per Pioli classificarsi davanti ai giallorossi in virtù della migliore differenza reti negli scontri diretti. Una rincorsa guidata in primis da Zlatan Ibrahimovic arrivato a Milanello, sotto gli occhi di Gazidis, Maldini e Massara, in elicottero con tanto di dida sul video postato: Sta arrivando il presidente.

Ultimo aggiornamento: Tuesday 28 July 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA