C'è Zlatan Ibrahimovic, c'è anche Frank Kessie. Ma con quale testa? È la domanda che si fanno i tifosi (e non solo loro) del Milan. L'infortunio al flessore che lo aveva costretto a saltare le prime due giornate è superato e ora, con la Lazio potrebbe fare anche il suo esordio. Ci sarà contro Sarri per giocare poi con il coltello tra i denti contro Kloop per il suo debutto in Champions. Un ritorno con il problema rinnovo. Un problema non da poco considerato quello che è successo con Donnarumma e Calhanoglu a fine dello scorso campionato.

Una situazione che potrebbe ripetersi con Andrea Conti (se non andrà via a gennaio) e con Alessio Romagnoli. Due che non rinnoveranno il contratto con la società di via Aldo Rossi. Un contratto che il Milan vuole rinnovare. E sta facendo il possibile per ottenerlo, cercando di avvicinare il più possibile le richieste dell'entourage del giocatore che è arrivato a chiedere, sembrerebbe, 8 milioni di euro netti a stagione tra parte fissa e bonus.

Il Milan gli ha offerto un rinnovo di contratto a cifre altissime (quasi 7 milioni con bonus), proposta considerata dal club la migliore possibile, ma a quanto pare non sembra ancora aver soddisfatto le esigenze dell'ivoriano che solo un mese fa aveva dichiarato di voler restare in rossonero. Così oggi non sembra.

Forse la colpa è ancora una volta del Psg di Leonardo pronto a prendere a parametro zero un altro big, un top-player senza pagare il cartellino. Unirsi alla squadra dei sogni di con Neymar, Mbappé e Messi è il sogno di tutti, anche di Kessie che a Parigi ritroverebbe l'amico Gigio. Ma prima di poter sbarcare sotto la Tour Eiffel c'è un'intera stagione da giocare, uno stadio sempre pieno da affrontare. E San Siro difficilmente potrebbe perdonare un altro tradimento. L'offerta quinquennale del Milan è lì sul tavolo di Maldini e deve solo essere accettata. Staremo a vedere.

