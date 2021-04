Luca Uccello

C'è un patto nato nello spogliatoio rossonero, voluto da Paolo Maldini. Uno di quelli che faceva quando era ancora capitano e il Milan vinceva in giro per l'Europa e nel mondo. Un patto per arrivare in Champions. Che ha voluto pure Zlatan Ibrahimovic pronto a tornare in campo, a prendere per mano la squadra e trascinarla fino all'obiettivo. L'assenza di Ibra con Sassuolo e Lazio si è fatta sentire, forse anche troppo. Ora non si può sbagliare.

Con il Benevento del (grande) ex Pippo Inzaghi servono i tre punti. Ne sono convinti tutti, anche Gigio Donnarumma che non parla con la società rossonera ma fa sentire la sua voce su Instagram: «Concentrati, determinati e pronti. Vogliamo e possiamo raggiungere il nostro obiettivo. Daremo tutto. Forza Milan».

Un messaggio che non cambia ancora il suo destino. Senza Champions diventa praticamente impossibile trattenere il portiere che domani sera a San Siro cederà la fascia di capitano, dopo due mesi, nuovamente ad Alessio Romagnoli, un altro Raiola boys. Un risultato finale fondamentale quindi per la società rossonera che sembra aver già deciso di affidarsi anche per la prossima stagione con l'attuale tecnico. Insomma, tutti con Stefano Pioli. Dalla squadra alla società, con o senza Champins.

Un segnale di unione che arriva in una settimana importante per il Milan chiamato in queste ultime cinque giornate a non sbagliare niente. Servirà il miglior Milan e soprattutto il miglior Zlatan. Un ritorno celebrato anche da Dalot e Meite tornati a parlare e convinti che il suo ritorno possa fare nuovamente la differenza. Dovrà farlo contro una squadra allenata da un amico del Milan, da un allenatore che però ha bisogno di punti per la salvezza e che ha saputo battere la Juve e mettere in difficoltà la stessa Lazio che ha dominato il Milan

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Aprile 2021, 05:01

