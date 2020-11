Luca Uccello

C'è tanto lavoro per Paolo Maldini. Lavoro di diplomazia in alcuni casi. Sicuramente con Mino Raiola con cui Casa Milan sta trattando i rinnovi dei Donnarumma. Poi c'è Calhanoglu, deciso a chiedere, con i suoi agenti, 7 milioni netti a stagione per rinnovare con la società di Via Aldo Rossi. Una cifra altissima, troppo per poter essere accettata da Ivan Gazidis che si è fermato a quattro. Sul turco si è già mosso l'Atletico Madrid di Diego Simeone. Un pericolo che il Milan di oggi spera di poter ancora allontanare. Ma le preoccupazioni rossonere sono anche per altri giocatori, per altre scadenze. Nel 2021 scade anche Ibra ma sul rinnovo dello svedese sarà fatto un ragionamento nei messi successivi. Per non trovarsi nella delicata situazione di oggi, il Milan ha deciso di provare ad anticipare alcuni rinnovi, quelli del 2022: si tratta di Romagnoli, Kessie, Calabria, Conti e Kjaer. Il Milan vorrebbe tenerli tutti, non perderli comunque a parametro zero, fatta eccezione per Kjaer che potrebbe rinnovare ancora per una sola stagione. Per Romangoli bisognerà discutere sempre con Raiola, mentre per Kessie bisognerà presentarsi con un'offerta importante, da top-player. Il Milan ancora una volta è disposto ad alzare la posta in gioco, non superando mai però i 4 milioni di ingaggio. Basteranno?



Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Novembre 2020, 05:01

