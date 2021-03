Luca Uccello

C'è solo Rafael Leao. C'è lui in attacco nella notte di Europa League. Non ci sono alternative. Il ritorno del Milan all'Old Trafford si propone come un incubo. Contro il Manchester United mancano tutti: manca Zlatan Ibrahimovic, manca anche Mario Mandzukic. Non ci sono nemmeno Rebic e Calhanoglu. Hauge invece è fuori dalla lista Uefa, ha giocato con la Primavera. Mancano anche Bennacer e ancora Theo Hernandez, ma questa è un'altra storia. Mancano tutti in avanti. Con l'attaccante portoghese Stefano Pioli si è portato dietro un ragazzino dell'undici di Federico Giunti: Riccardo Tonin. Ma non giocherà. Saranno novanta minuti complicati, non c'è dubbio. Una partita dove Rafael Leao dovrà finalmente dimostrare il suo valore. In tanti sperano possa farlo. I numeri sono dalla sua parte, l'atteggiamento no. E' quello che lo sta frenando, rinviando l'esplosione di un giocatore che ha qualità ma non ancora la testa da grande. In campionato ha giocato abbastanza (1447'), ha segnato 5 reti, ha collezionato 5 assist vincenti. Ha giocato poco in Europa League: appena 224 minuti riuscendo però a buttarla dentro una volta, contro lo Sparta Praga. Con il Manchester United di Edison Cavani servirà fare meglio. Ma intanto non ci sono alternative, almeno fino alla gara di ritorno. «In questo momento abbiamo due strade - racconta Stefano Pioli in conferenza stampa -, o ci facciamo travolgere dalle onde negative, oppure cavalchiamo quelle positive, a partire dalla fiducia nei nostri mezzi. Ecco, mi pare che abbiamo scelto la seconda via». Per il Milan, per chi scenderà in campo «sarà uno scontro molto prestigioso tra club con tanta storia - ribadisce Pioli -. Noi stiamo lavorando per realizzare i nostri sogni e tornare a vincere. Quanto tempo ci metteremo? Maldini ha detto che ci vogliono almeno un paio d'anni di presenza continua in Champions per pensare di riuscirci».

