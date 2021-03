Luca Uccello

C'è Milan-Udinese (alle 20,45, arbitro Massa di Imperia), un primo posto da riprendere. Ma c'è anche il Festival di Sanremo, un derby continuo da giocare per Zlatan Ibrahimovic con Amadeus e Fiorello. È stato così fin da subito. «Lo so che sono interisti, me lo ricordano ogni cinque minuti e mi confermano ogni momento che sono primi in classifica. Ma i primi sei mesi della stagione non li ho mai sentiti ma ora intanto ce lo riprendiamo il primo posto».

Tra risate e battute Ibra suona la carica. Dopo l'esordio sul palco dell'Ariston questa sera sarà a San Siro al fianco dei compagni di squadra. Un segnale forte suo e della società che non cambia i programmi, gli impegni presi prima del suo infortunio. Non cambia nemmeno Ibra a dire il vero che da grande vuole fare l'attore come Cantona, che ha deciso anche di devolvere il suo cachet in beneficienza.

«È meglio giocare con me che avermi contro», riferito alla sua presenza a Sanremo al fianco di Ama. In conferenza stampa Zlatan ha risposto anche a una domanda su Lukaku: «Se vuol venire, è benvenuto. Quello che succede in campo, finisce in campo, non c'è nessun problema».

Da una (presunta) polemica all'altra, ovvero la sua partecipazione al Festival. Berlusconi non l'avrebbe mandato? «Invece mi avrebbe detto sì. Ho un bel rapporto con lui, mi vuole troppo bene anche se mi ha mandato a Parigi senza il mio permesso...».

Altra risata. Non lo disturba nemmeno quello che pensano i suoi tifosi: «Non ci penso». Di Sanremo conosce poco ma è lì per «spaccare», per fare altri record. Intanto canterà. Lo farà con Sinisa Mihajlovic: «Spero che non sappia cantare, così saremo allo stesso livello». Milan distratto da Sanremo? Pioli giura di no. Ha guardato la Juve in tv: «Sanremo finisce troppo tardi per me». Il posto dello svedese sarà preso da Rafael Leao. Dentro pure Romagnoli.

Con l'Udinese «abbiamo la possibilità di dimostrare che la cosa straordinaria sono state quelle due settimane. È stata una sorpresa, ma ci può stare un calo quando giochi così tanto. Ora dobbiamo dimostrare di essere ancora quella squadra straordinaria. Non pensiamo più al passato, sarà determinante quello che riusciremo da fare da oggi in poi».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA