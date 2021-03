Luca Uccello

C'è da preoccuparsi. I rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu sono ancora lontani, come quelli di Romagnoli e Kessie anche se per loro la scadenza del contratto è per giugno 2022. A Casa Milan si sta lavorando per trovare una soluzione positiva ma non è così semplice. A Gigio è stato offerto un rinnovo da 7 milioni netti a stagione. Una cifra ritenuta bassa da Mino Raiola certo che a parametro zero Gigio possa andare a guadagnare 10-11 milioni. Le squadre interessate non mancano. L'ipotesi più concreta è che il numero uno rossonero firmi un accordo di un anno in attesa che il Fondo Elliott decida di cambiare strategia sugli ingaggi. E poi c'è Hakan Calhanoglu che a parametro zero potrebbe andare a guadagnare i soldi che il suo agente continua a chiedere al Milan: la richiesta di partenza di 7 milioni di euro è scesa a 6. Maldini e Mascara sono fermi a 4,5 bonus compresi: due milioni in più dell'attuale contratto che scadrà il prossimo 30 giugno. Insomma per confermare questo miracoloso Milan c'è da fare qualche sforzo economico in più. Non preoccupa il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. C'è voglia da entrambe le parti di firmare. Non si è discusso ancora di cifre, è chiaro però che l'attaccante svedese dovrà rivedere le sue richieste al ribasso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA