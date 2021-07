Luca Uccello

Brahim Diaz e Sandro Tonali. Il Milan riparte, giovedì all'ora di pranzo, da qualche certezza, due scommesse su cui Paolo Maldini ha deciso di puntare, una seconda volta.

Lo spagnolo arriverà a Milanello nei prossimi giorni: totale l'accordo con il Real Madrid che ha accettato la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto e controriscatto a favore di Casa Reale. Totale anche l'accordo con il Brescia che ha concesso uno sconto al Milan che ha chiesto e ottenuto una riduzione dell'ingaggio anche da parte del centrocampista rossonero dopo una stagione con molti bassi e pochi alti.

Ma Stefano Pioli si aspetta tanto dal mercato in entrata del Milan. Si aspetta un numero 10 di valore, un centrocampista di grande esperienza ma anche un attaccante di valore che possa prendere il posto di Zlatan in caso di emergenza. Tra i tanti possibili sostituti di Calhanoglu alla lunga lista formata da Isco, James Rodriguez, Coutinho, Ilicic e Ziyech c'è anche Marcel Sabitzer. Ha solo un anno di contratto con il Lipsia e difficilmente rinnoverà.

Il problema è che tanti club hanno messo gli occhi sul fantasista austriaco, e non sarà facile strapparlo al Lipsia. Nonostante la vicina scadenza il prezzo del suo cartellino potrebbe aggirarsi sui 20 milioni di euro. Una cifra al momento ancora troppo alta per le casse rossonere che hanno sempre lo stesso problema: prima cedere per poi comprare. Aspettando Olivier Giroud il Milan potrebbe pescare nuovamente in Brasile.

Il sogno di questa stagione, dopo Luka Jovic, si chiama Kaio Jorge, attaccante in scadenza di contratto con il Santos il prossimo 31 dicembre. L'obiettivo del Diavolo è trovare l'accordo con l'entourage del giocatore (commissioni molto alte) e far arrivare il giocatore a gennaio da parametro zero.

L'attaccante di 19anni, originario di Olinda, è cresciuto con la maglia bianconera indosso: fino a oggi ha disputato 75 gare ufficiali, segnato 15 reti, regalato quattro assist.

L'esperienza negativa con Paquetà, esploso in Copa America con la maglia del Brasile, non ha allontanato Maldini dall'idea di poter ricostruire prima o poi un Milan brasiliano, bello e vincente. Magari portare in rossonero il nuovo Kakà.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA