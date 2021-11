Luca Uccello

Antonio Conte insegue Frank Kessie per il Tottenham già a gennaio. Lo vuole subito per recuperare punti e posizioni in classifica in una Premier iniziata in corsa. «Già entrare nelle prime quattro sarà un'impresa», ha detto l'ex tecnico di Juve e Inter a Le Iene e che ha detto di sì agli Spurs con la promessa di essere accontentato sul mercato. I soldi non mancano, le idee nemmeno. Una di queste porta dritto al centrocampista del Milan che si sarebbe promesso da tempo al Psg di Leonardo, tra l'altro.

Per strapparlo agli sceicchi c'è solo un modo: comprarlo prima di giugno, prima che si svincoli a parametro zero e regalargli un ingaggio monstre.

Una quindicina di milioni di indennizzo al club rossonero per un giocatore che a gennaio e fino al 6 febbraio sarà impegnato in Coppa d'Africa e che quattro mesi dopo sarà libero a zero. Una cifra che potrebbe accontentare il Diavolo che oggi assicura di non voler privarsi del proprio giocatore.

Il motivo è semplice: Frank, come successo con Donnarumma e Calhanoglu, sta facendo il professionista. Sta dando tutto, il meglio di sé. Non tira mai indietro la gamba al di là che non abbia ancora trovato l'accordo economico con Paolo Maldini. E forse mai lo troverà anche se Casa Milan ha in programma ancora un incontro con il procuratore del giocare della Costa d'Avorio. Accordo lontano, praticamente impossibile da trovare alle cifre immaginate da Kessie.

Ecco perché il club di via Aldo Rossi si è già mosso, continua a farlo per trovare il prossimo sostituto. Non si esclude Pobega, chiamato anche da Roberto Mancini, anche se Maldini e Massara continuano a guardare in Francia e ora anche in Argentina. Oltre a Faivre che trascina il Brest e Adli che sta facendo la stessa cosa con il Bordeaux, lo scouting rossonero sta seguendo con interesse Julian Alvarez del River Plate. Potrebbe essere lui il dopo Ibra?

Il suo bilancio è di 15 reti in 16 partite. Alvarez nasce ala destra ma in quel ruolo ha messo a segno una sola rete. Appena è stato spostato al centro dell'attacco ha trovato la via della rete in 14 occasioni in 12 partite. Proprio niente male.

Mercoledì 10 Novembre 2021

