Luca Uccello

Al MIlan di oggi manca ancora un numero 10, vale a dire il sostituto di Hakan Calhanoglu. Morale: non è ancora stato trovato. Manca, insomma, quel giocatore capace di accendere la squadra di Stefano Pioli nei momenti del bisogno. Il ritorno in rossonero dal Real Madrid di Brahim Diaz non basta ancora. Figuriamoci.

Serve un altro giocatore, un rinforzo in vista del ritorno rossonero anche in Champions League. La lista di quelli visionati è lunga. Tra questi anche Isco, sempre del Real. Un giocatore che però Perez e nemmeno Ancelotti si possono permettere di concedere in prestito.

Sicuramente non sarà Julian Brandt che a RTL ha negato le voci di una sua possibile partenza dal Borussia Dortmund. «Non ho mai alimentato queste voci di trasferimento. Erano i giornali in Italia. Naturalmente è bello quando altri club esprimono interesse, ma da parte mia, non c'è mai stato alcun segnale per andare via. E non credo che giocherò altrove quest'anno».

A confermare l'impossibilità che sia Brandt l'erede di Calhanoglu ci pensa l'ad del club di Dortmund, Hans-Joachim Watzke: «Per me era già chiaro che Brandt sarebbe rimasto qui».

Tra i giocatori accostati al Milan per il ruolo di trequartista ci sarebbe anche Marcel Sabitzer. Il duttile centrocampista austriaco, in scadenza di contratto con il Lipsia, è sul mercato insieme al compagno di squadra Sörloth. Secondo quanto riporta la Bild, la società tedesca valuterebbe il giocatore per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro. Difficile se ormai non impossibile che il nuovo fantasista del Milan possa essere Vlasic.

il nome del croato in forza al Cska Mosca è il preferito di Maldini e Massara, ma la valutazione di 30 milioni di euro è troppo alta per le casse rossonere.

L'alternativa attuale è Josip Ilicic, in uscita dall'Atalanta e desideroso di trasferirsi in rossonero. Ma a oggi non c'è ancora un accordo con il club di Percassi che vorrebbe ricevere comunque un indennizzo per il giocatore che in questi anni con il Papu Gomez ha fatto le fortune nerazzurre. A 33 anni il Milan è convinto possa essere ancora decisivo almeno per altre due stagioni. Staremo a vedere se Ilicic approderà alla corte di Pioli e di un certo Ibra.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Luglio 2021, 05:01

