Luca Uccello A Torino contro la Juve Ibrahimovic è in forse, non ci sarà

A Torino contro la Juve Ibrahimovic è in forse, non ci sarà invece Tiemouè Bakayoko. Il francese assente anche nella notte di Champions League, soffre di una soffusione emorragica al soleo del polpaccio sinistro. In forte dubbio anche la presenza dello svedese a segno con la Lazio, ai box contro il Liverpool. «Se ci sarò domenica sera allo Stadium? Vediamo giorno dopo giorno. Non è un segreto, ho un problema al tendine e non rischio conseguenze. Voglio tenere tutta la stagione e pensare che non sono Superman, anche se Il mio problema è che lavoro troppo e mi piace soffrire».

E soffrire ha fatto anche il Milan all'Anfield Road, nella prima notte di Champions League dopo sette anni di assenza. Novanta minuti che tanti ex rossoneri promuovono, a cominciare da Christian Panucci presente a un evento di padre al Golf Club di Tolcinasco: «L'Anfield è il campo che più ti intimorisce, fare due gol in quello stadio, contro il Liverpool è positivo. Non è facile giocare lì e il Milan l'ha fatto con personalità».

Pensiero positivo anche per Roberto Donadoni che aspetta una chiamata in panchina: «Sono partiti un po' impauriti forse dall'atmosfera di quello stadio ma poi dopo hanno trovato la convinzione giusta per tornare a giocare da Milan. È un peccato che sia finita 3-2. Sicuramente «è un Milan che sta crescendo, che ha una rosa completa e competitiva. Un Milan pronto per vincere e spero ci riesca presto».

A Stefano Nava è piaciuto il cuore e la testa che la squadra di Pioli ci ha messo: «Hanno giocato una partita di grande coraggio, di cuore: Un Milan che esce a testa alta dopo anni di assenza nell'Europa dei grandi. Stare in partita per novanta minuti non era semplice ma l'hanno fatto con personalità, con buon ritmo, È ancora evidente il gap tra le due squadre dal punto di vista tecnico, nell'esperienza e anche nei cambi nelle panchine, chi è entrato per il Liverpool sarebbe titolare in qualsiasi squadra italiana. Un gap che il Milan sta cercando di colmare con grande intelligenza».

Anche Mauro Tassotti applaude la sua ex squadra: «Credo sia stata una partita formativa e il Milan l'ha interpretata bene e ha fatto quello che poteva fare contro il Liverpool». Amen.

