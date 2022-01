Luca Uccello

A San Siro torna Andrij Shevchenko, ci torna pure Mauro Tassotti. Lo fanno da avversari. Ma al cuore non si comanda e come è già successo al loro ingresso in campo nella gara di Genova ci saranno solo applausi per entrambi. Poi la sfida di Coppa Italia di stasera, Un'opportunità - ha dichiarato Stefano Pioli -, vogliamo battere il Genoa e andare avanti. Vincere, passare il turno, arrivare in fondo. Non siamo ancora in tanti, ma siamo quelli giusti per cercare di fare bene e toglierci altre soddisfazioni. Un Milan che dovrà stare attento a un Grifone ferito nell'orgoglio: Ci sono tante aspettative, ma sono quelle che volevamo e che ci servono per crescere ulteriormente, per riempire quell'ultimo step che ci manca tra l'essere competitivi e l'essere vincenti. È un privilegio vivere queste pressioni. Formazione: Dispiace per Ibra (squalificato, ndr) ma ci sarà Giroud. In campo scenderà la formazione migliore. In porta gioca Maignan. Ultima gara con la capienza ridotta al 50% poi solo 5000 spettatori. Decisione che non convince la Curva Sud Milano, che ha comunicato ufficialmente l'intenzione di non recarsi a San Siro per le prossime due sfide di Spezia e Juventus.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Gennaio 2022, 05:01

