A Milanello Stefano Pioli va avanti con il suo undici. Quello senza Theo, Castillejo e Ibrahimovic. Senza anche Rafael Leao. Al suo posto gioca Lucas Paquetà in un tridente con Rebic e Calhanoglu. La sosta forzata, il ritorno a casa è servito al brasiliano per tornare in sè, mettersi in discussione, capire che al Milan stava buttando via il suo tempo. Bisognava reagire, è così sta facendo da quando è tornato in Italia. Tanto impegno, tanta voglia di riprendersi quello che sembrava perso. Il mercato? La Fiorentina, il Benfica e anche il Psg possono attendere perché per Lucas dal Milan non se ne vorrebbe ancora andare. Pioli l'ha capito, gli sta dando fiducia e in campo il brasiliano è tornato con tutta la sua qualità, che fin qui è riuscito a esprimere solo a tratti, in alcuni momenti dal suo arrivo nel nostro campionato. Fin qui i suoi numeri però non sono all'altezza della cifra pagata da Leonardo: 816' da suddividere in 17 presenze. Un solo assist e cinque cartellini gialli, segno di un nervosismo (e qualche pianto) che non lo ha aiutato in questi mesi. Dal Flamengo al Milan, il salto si è sentito. In questa stagione e mezzo ha segnato una sola rete, servito tre assist. Davvero poco. Ecco perché anche Ivan Gazidis (che non mette piede a Milanello dal 6 marzo scorso) si chiede se ha ancora senso tenere un giocatore con questo tipo di rendimento. Ecco perché Lucas Paquetà in questo mese e mezzo di campionato si gioca tutto, il suo futuro al Milan, un pezzo della sua carriera. Intanto Il Milan e Giacomo Bonaventura hanno deciso di proseguire insieme per altri due mesi rispetto alla naturale scadenza del contratto del 30 giugno. La società rossonera, infatti, ha chiesto e ottenuto la disponibilità del centrocampista di chiudere l'attuale stagione insieme.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Giugno 2020, 05:01

