Luca Uccello

A Firenze per vincere, per restare primi, da soli, almeno per una notte. Contro la Fiorentina domani, ore 20.45, si gioca tra ricordi e voglia di andare avanti. Una gara speciale per Stefano Pioli (lo sarà per sempre dopo aver conosciuto e allenato Davide Astori), per Jack Bonaventura (ex rossonero) e soprattutto per Ante Rebic. All'Artemio Franchi è passato quando aveva vent'anni (cinque gare e due reti) per poi essere lasciato andare senza troppi rimpianti in prestito una stagione, rivederlo con Paulo Sousa e salutarsi definitivamente. Una sfida, come quella di Verona che lui ha perso.

Al Milan è arrivato da grande, da giocatore fatto, non ancora finito però. E per l'attaccante croato arriva il periodo dell'anno migliore: dei suoi 25 gol in rossonero, 21 sono arrivati da inizio dicembre in poi. Quindi ci siamo. La sfida di domani sera contro la Viola può essere quindi la svolta per l'attaccante rossonero. Rebic ora può tornare titolare dopo più di un mese ai margini del Milan. L'ultima dall'inizio l'ha giocata il 3 ottobre scorso contro l'Atalanta. Poi si è fatto male alla caviglia ed è rimasto fuori fino al derby contro l'Inter prima della sosta. Mezz'oretta prima di fermarsi ancora per la sosta delle Nazionali.

Capitolo rinnovi. A Casa Milan a sorpresa si è presentato Mino Raiola. Una visita d'affari: sul tavolo c'è il rinnovo annuale di Zlatan Ibrahimovic che vuole smettere solo dopo aver giocato l'ultimo Mondiale, quello in Qatar. Mondiale che con la sua Svezia deve ancora conquistare proprio come l'Italia. Al termine dell'incontro con Maldini e Massara l'agente che ha strappato al Milan Gigio Donnarumma ha lasciato aperta le porte del rinnovo anche per il capitano: «Tutto è possibile. Ibra è sempre lo stesso, è voglioso di andare al Mondiale e Alessio è un giocatore che non si discute».

A proposito di rinnovi, passi in avanti anche per quello di Rafael Leao: l'accordo con Jorge Mendes sembra essere totale. Per l'attaccante portoghese potrebbe arrivare presto la firma fino 30 giugno 2026 con un contratto da 4 milioni netti circa a stagione.

Venerdì 19 Novembre 2021

