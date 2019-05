Luca e Paolo: «De Andrè è il nostro faro ma largo alle nuove idee, rap compreso»

Veterani è dir poco. Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu (nella foto, da sinistra) al Live ci vengono col sorriso sulle labbra perché, spiega Paolo, «è divertente, ed è un presidio di buona musica e gioia a Milano». Per Luca, invece, «è anche una storia di amicizia, con tutti quelli di Radio Italia a cominciare dal fondatore Mario Volanti, e questo è già un valore».

Inossidabili e indivisibili: Luca & Paolo lo dicono insieme: «Sul palco uno intuisce cosa sta per dire l'altro dal respiro, ecco perché, se ci fanno lavorare ancora, noi di energia ne abbiamo per molti anni. Anche per il Live: se non ci cacciano, ci siamo anche l'anno prossimo».

La musica ha sempre contato molto per il duo: «Siamo di Genova», spiega Paolo. «Quindi De Andrè è il faro, però siamo aperti anche alla musica di oggi». Ad esempio rap e trap? «Nessuna preclusione», rilancia Bizzarri. «Contano le idee, e alcuni di questi ragazzi sanno scrivere». Come dire che saranno magnanimi anche con Sfera Ebbasta? «Noi partecipiamo non come duo comico», spiega Paolo «il palco è solo per cantanti e musicisti. Certo che quel che ci salta in mente, diremo». Dietro l'angolo, cinema e tv: «Tra due settimane saremo sul set di un film targato Lucky Red. Una commedia. Quelli che il calcio in tv? Chissà, aspettiamo», chiosa Luca. (F.Gat.)

Lunedì 27 Maggio 2019, 05:01

