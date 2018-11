Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca ccelloMILANO - Jack non ce la fa, ha deciso di operarsi. La terapia conservativa al ginocchio sinistro non ha dato risultati soddisfacenti e così Giacomo Bonaventura ha deciso, visto il persistere del dolore, di risolvere il problema con un intervento chirurgico che risolverà una volta per tutte il problema alla cartilagine che fin qui gli ha impedito di scendere in campo e dare il suo contributo al Milan.Un intervento che rischia di tenerlo fuori almeno 4-5 mesi. Insomma, per lui, come per Biglia, la stagione potrebbe essere conclusa in anticipo. Ma in Casa Milan ci sono anche delle belle notizie. Dopo Andrea Conti che sconterà la squalifica con la squadra Primavera c'è il ritorno anche di Strinic: «Lunedì tornerò ad allenarmi».Gli ultimi controlli hanno evidenziato la scomparsa dell'ipertrofia cardiaca che gli aveva imposto uno stop di tre mesi. «La notizia di questa estate è stato un fulmine a ciel sereno. Sono sempre stato ottimista, ma in questi casi è normale avere brutti pensieri. Ero impaziente e nervoso, ma finalmente posso lasciarmi alle spalle questa parentesi». Ritiro? «Sinceramente non ci ho mai pensato in questi mesi. L'obiettivo ora è quello di ritrovare la forma e di tornare in campo il più presto possibile».Da un'intervista all'altra, a Tiemoué Bakayoko non nasconde che «i fischi ci sono ancora, non fanno piacere, ma li capisco. Spero che mi applaudiranno presto». Il ruolo? «E' cambiata la mia posizione, ma è andata bene e credo di essere riuscito ad aiutare di più la squadra. Conte e Gattuso sono simili, danno e chiedono moltissimo ai giocatori sia in allenamento che durante la partita».Futuro Milan. «Elliott non ha dato alcun mandato a Unicredit o ad altra banca di vendere una quota di minoranza di Ac Milan». È quanto dichiarato all'Ansa da un portavoce del fondo statunitense.riproduzione riservata ®