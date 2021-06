Lotta per la sua vita il bimbo di tre anni travolto martedì da un'auto precipitata sul sentiero in cui passeggiava con la famiglia al Parco Lago Nord di Paderno Dugnano, e ricoverato a Bergamo. Il conducente, 72 anni e con precedenti penali, è indagato per lesioni gravissime e guida senza patente. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, come confermato dal procuratore di Monza Claudio Gittardi, il pensionato era alla guida di una Citroen posta sotto sequestro, di cui lui era il custode amministrativo, a seguito della sospensione della sua patente, a causa di un precedente incidente. Anche l'anziano si è ferito, soccorso a sua volta e trasportato a Niguarda dove si trova attualmente intubato e in gravi condizioni.

Una volta ricoverato è stato sottoposto a tutti i test del caso, dai quali è emerso che non fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti o alcol. Nel suo passato, oltre al carcere, anche un incidente stradale nel quale rimasero coinvolti dei pedoni, di cui fu lui il responsabile, motivo per cui gli è stata revocata la patente.

