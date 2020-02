Lotta hi-tech alla doppia fila

Simona Romanò

Occhi d'Aquila contro sosta selvaggia e doppie file. Semafori sorvegliati dalle telecamere per i rossi. E più tablet per stilare i verbali.

Confermata la tolleranza zero per gli automobilisti indisciplinati: il 2020 è l'anno della stretta sulle contravvenzioni, con i vigili 2.0 a dare la caccia ai guidatori furbetti con nuovi strumenti tecnologici. «Perché gli accertamenti diminuiscono, ma non le infrazioni», dichiara il vicesindaco con delega alla Sicurezza Anna Scavuzzo, con il resoconto delle multe alla mano. «Dobbiamo essere più rapidi nel multare - spiega -Nel bilancio di previsione 2020 stimiamo 285 milioni di incassi, a fronte dei 259 milioni incassati nel 2019».

Il cambio di passo grazie alla strategia hi-tech che, con mezzi moderni, permette di sanzionare quasi in tempo reale: l'obiettivo è di avere un Occhio d'Aquila in ognuno dei nove Municipi. I primi quest'anno. Al momento ce n'è uno operativo, utilizzato solo per la verifica di assicurazioni e revisioni. Come funziona? Si tratta di una telecamera (tipo Eagle Eye di Atm) installata sul tettuccio di una vettura. Mentre la macchina perlustra le strade, legge a raffica le targhe dei mezzi in doppia fila. In pochi minuti i trasgressori sono registrati. La strategia hi-tech prevede poi i radar a vigilare gli incroci e più tablet, già in dotazione ai ghisa, che fotografano targhe con un clic. Il giro di vite è d'obbligo perché i posteggi selvaggi sono sempre più estremi: sono sotto gli occhi di tutti le auto sulle strisce pedonali, in doppia o terza fila, vicino alle fermate di tram e bus, davanti ai scivolini dei marciapiedi preziosi per disabili e chi fatica a camminare. Uno studio, commissionato dall'Aci alla società Trt, stima in 2 milioni e 840 mila le infrazioni per divieto di sosta, in un mese, a Milano. Di queste, 508mila sono per la doppia fila. Ma una minima parte è punita con verbali da 41 a 85 euro. «Il numero di multe che gli agenti fanno a piedi è già molto alto, oltre le mille al giorno, e vogliamo aumentare ancora», conclude Scavuzzo.

