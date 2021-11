Lotito punge: «Ciro ha lasciato la Lazio senza infortuni. Cosa è accaduto dopo?»

Enrico Sarzanini

Claudio Lotito, a sorpresa, apre il caso Immobile. Il presidente della Lazio torna sull'infortunio del bomber bianoceleste che oggi sosterrà gli esami che chiariranno i tempi esatti di recupero: «Purtroppo è accaduto, lo staff samitario della Nazionale ha ritenuto che non potesse giocare ed è tornato indietro». Poi l'ammissione: «Ho notato che queste situazioni accadono sempre quando ci sono i calciatori della Lazio. Noi solitamente abbiamo pochissimi infortuni perché siamo in grado di prevenire. Se Ciro fosse stato male prima, non sarebbe partito: con la Salernitana ha giocato 90' e stava bene alla fine. Poi non so cosa possa essere successo la notte o il giorno dopo, ma il mio non è un attacco allo staff della Nazionale».

Sulla questione è intervenuto anche il medico degli azzurri Andrea Ferretti: «Immobile si è presentato al raduno riferendo un dolore al polpaccio, che era insorto in Lazio-Salernitana. Dopo 36 ore lo abbiamo sottoposto a una risonanza magnetica che ha mostrato segni di sofferenza del muscolo soleo. Può succedere di non essere informati dai colleghi dei club ma non cambia nulla».

