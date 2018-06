Loreto, il metrò inchioda paura e quattro contusi

Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paura ieri a sulla linea rossa. Un treno Leonardo, il nuovo arrivato nella flotta Atm, moderno e di ultima generazione, ieri, poco dopo le 10, ha inchiodato di colpo all'altezza della stazione Loreto facendo cadere rovinosamente a terra alcuni passeggeri. Il bilancio della frenata, che si è verificata senza un reale motivo, è di quattro persone contuse, tutte trasportate in codice verde in ospedale, al Fatebenefratelli e a Città Studi. Si tratta di tre donne, di 36, 39 e 48 anni, e di un uomo di 66. E fortunatamente non era l'orario di punta con i viaggiatori accalcati in piedi. Da Atm fanno sapere che «si è attivato il sistema di frenatura automatico, quindi, si è trattata di un'anomalia e i tecnici stanno cercando le cause del guasto». Leonardo ha giocato un brutto scherzo ai viaggiatori e non la prima volta, bensì la terza da inizio dell'anno: il 22 gennaio sulla linea 2 un convoglio si piantò all'altezza della stazione Cadorna e meno di un mese dopo la stessa si replicò a Cairoli. I passeggeri rimasero feriti in entrambi gli episodi. Ora i tecnici dovranno trovare una soluzione per i treni Leonardo che, acquistati per Expo 2015, sono dotati di un sistema di sicurezza che prevede l'intervento di un freno automatico, non azionato dal macchinista, in caso di necessità. (S.Rom.)riproduzione riservata ®