Lorenzo, mani sul Mondiale Rossi 3°, Dovi ko

ROMA - Jorge Lorenzo ci ha preso gusto e dopo il Mugello fa suo anche il gran premio di casa, a Barcellona, chiudendo davanti a Marc Marquez e Valentino Rossi. Ora il maiorchino si sente più a suo agio sulla Ducati e al Montmelò lo ha confermato.Vittoria netta, ancora una volta con un ritmo martellante, a cui neanche il campione del mondo è riuscito a mettere un freno. Ora la testa del mondiale, occupata proprio da Marquez, è a 49 lunghezze. Mastica amaro Andrea Dovizioso, caduto dopo pochi giri quando era terzo e cercava di inseguire il compagno di box: «Ho fatto un errore, sono arrivato troppo veloce ammette a fine gara - Adesso si deve restare calmi e cercare di capire. Un altro zero è pesante, Lorenzo va forte ma non è questo il problema. Dovremo lavorare sui dettagli». Soddisfatto per l'ennesimo podio il Dottore, che salva ancora una volta Yamaha ma chiede aiuto: «Sono contento, pensavo di dover lottare di più con gli altri (vedi Petrucci e Iannone, poi rispettivamente giunti 8° e 10°, ndr). Sono punti importanti per il campionato, su una pista in cui avevamo sofferto tanto nel 2017. Il Mondiale? Ci manca ancora qualcosa, infatti non ho mai vinto. Dipenderà molto da pista a pista, nel frattempo aspettiamo il prima possibile un po' di aiuto per l'elettronica».(D.Pet.)