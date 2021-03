Lorenteggio, partiti i lavori alle case Aler

Al via i lavori per la rigenerazione urbana e sociale di Lorenteggio. Tra le opere previste, la bonifica dei terreni e dell'amianto. Successivamente ci sarà la demolizione dei 4 edifici esistenti e la ricostruzione di 2 nuovi edifici in via Manzano. Saranno inoltre ripristinatele ampie aree verdi della zona. La decisione è frutto dell'Accordo di Programma fra Regione Lombardia, Comune e Aler. I nuovi edifici sono stati progettati nel rispetto delle caratteristiche volumetriche degli edifici esistenti. Hanno una altezza fuori terra di 4 piani e potranno ospitare in totale 50 famiglie, giovani coppie o famiglie più numerose, in quanto gli alloggi previsti sono bilocali e trilocali. Successivamente saranno realizzati anche gli altri due edifici con le medesime caratteristiche costruttive. La conclusione dei lavori è programmata per la fine del 2022.

Una modalità che la Regione auspica di replicare anche per tutti gli altri interventi del quartiere. «Con la dovuta attenzione degli aspetti tecnici e qualitativi dell'abitare, l'auspicio è che anche per gli altri ambiti di intervento del quartiere possano essere selezionate delle offerte da parte delle imprese che consentano di contrarre i tempi di realizzazione. L'impegno è volto a rispettare tempi certi e rapidi per realizzare il progetto di Lorenteggio nella sua totalità», ha dichiarato l'assessore alla Casa Alessandro Mattinzoli. Cauta la maggioranza di centrosinistra di Municipio 6, che ha ricordato i lavori bloccati da un anno.

