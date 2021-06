Lorena Loiacono

Meno di tre giovani adulti su 10, in Italia, ha una laurea: troppo pochi. Si tratta infatti del 29% degli italiani tra 25 e i 34 anni. Il dato, diffuso da Eurostat, è così basso da lasciare l'Italia al penultimo posto in Europa: peggio c'è solo la Romania con il 25% di laureati. Non solo, l'Italia resta ben distante sia dalla media europea (pari al 41%), sia dall'obiettivo richiesto da Bruxelles pari al 45% da conseguire entro il 2030. Come dire che il Belpaese, nei prossimi in 9 anni, dovrebbe far crescere la quota dei laureati di 15 punti percentuali. Impresa impossibile? «Abbiamo il dovere di invertire la tendenza rispetto al basso numero di laureati ha commentato la ministra dell'università, Maria Cristina Messa - si tratta di un percorso lento e progressivo che dobbiamo iniziare a fare immediatamente. Bisogna ampliare il numero di studenti e l'offerta formativa degli atenei, aiutando le famiglie che non hanno mezzi sufficienti per far studiare i propri figli, e legare di più l'aspetto formativo con il mondo del lavoro»

Tra i Paesi migliori in Europa ci sono, in ordine, il Lussemburgo con il 61%, seguito da Irlanda e Cipro con il 58% e poi la Lituania, i Paesi Bassi e la Francia. In linea con l'obiettivo Ue 2030, ci sono anche Belgio, Danimarca, Spagna, Slovenia e Svezia. Complessivamente migliorano le donne con il 46% di laureate rispetto al 35% degli uomini. Precisamente si tratta di un divario di 10,8 punti percentuali, in aumento rispetto ai 9,4 punti del 2011. Quindi gli uomini laureati sono cresciuti negli ultimi dieci anni, ma non tanto quanto le donne.

Martedì 29 Giugno 2021

