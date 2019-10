Longchamp al debutto in Galleria

Arrivederci Stefanel, arriva Longchamp. Debutta in Galleria Vittorio Emanuele la boutique del marchio francese di abiti e accessori. Longchamp ha vinto il bando pubblico e pagherà al Comune 760 mila euro l'anno per i 95 metri quadrati. Erano 11 i richiedenti per una base d'asta di 176 mila euro e la griffe, cui è stato assegnato in via provvisoria, non è quello che ha presentato l'offerta economica più alta. «Premiata un'attività di alto livello non solo per la buona offerta economica presentata ma anche per l'alto punteggio ottenuto dall'offerta merceologica», ha spiegato l'assessore al Demanio Roberto Tasca. «Il primo classificato ha presentato un'offerta leggermente inferiore al secondo ma nel punteggio tecnico finale ha pesato la qualità dell'offerta commerciale».

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 05:01

