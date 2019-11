Londra, 1977. Emma e Jerry si incontrano in un pub. Lei gallerista, lui scrittore, per sette anni hanno avuto una relazione per fuggire dai rispettivi matrimoni tra un party letterario, una vernice e una vacanza a Venezia. Con l'aggravante che Robert, marito di Emma, è l'agente di Jerry, nonché suo migliore amico. Se non si trattasse di Harold Pinter, sarebbero solo infedeltà da intellettuali upper class. E invece Tradimenti, da stasera al Teatro Fontana, è molto più di un triangolo borghese. Piuttosto una commedia sui segreti, la memoria e dei suoi tranelli, perché la vicenda, con colpo di genio, è narrata a ritroso, dalla fine all'inizio. Grande classico del teatro contemporaneo, debutta in una nuova versione diretta da Michele Sinisi, anche in scena con Stefania Medri e Stefano Braschi.(O.Bat.)

Mercoledì 13 Novembre 2019, 05:01

