Lombardia zona bianca. Moratti: «Vaccinatevi»

La Lombardia resta in zona bianca ma non bisogna abbassare la guardia, la vaccinazione si deve fare. Questi il bilancio e l'invito in sintesi della vicepresidente e assessora al Welfare Letizia Moratti. «Dall'Istituto superiore di Sanità ci viene confermato che per le prossime settimane la Lombardia continuerà a essere zona bianca perché non supererà le soglie di occupazione delle terapie intensive e di ospedalizzazioni. Il contagio comunque è risalito e il mio invito è a proseguire con le vaccinazioni». Lo ha dichiarato Letizia Moratti, a margine di un convegno. «La terza dose è partita, quindi invito tutti coloro che ne hanno diritto a effettuarla» perché «ci sono tutte le condizioni scientifiche per farlo in assoluta sicurezza e tranquillità», oltre a «tenere tutte le misure di protezione individuale, mascherine, igienizzazione delle mani e distanziamento», ha detto Moratti. «Quella contro la pandemia è una battaglia lunga e difficile. Non dobbiamo abbassare la guardia».

Intanto, ieri erano 570 i nuovi positivi lombardi a fronte di 129.733 tamponi con un tasso di positività dello 0,4 (ieri 0,53%). I degenti in intensiva sono 45 (-3) mentre i ricoverati non in terapia intensiva 300 (-12). Tre le vittime. A Milano e provincia sono stati 185 i casi di cui 78 a Milano città.



