Lombardia, virus al rallentatore

Paola Pastorini

I numeri del virus in Lombardia sono stabili con un calo dei ricoveri ma lo stop della discesa nelle terapie intensive. Milano in leggero rialzo.

LOMBARDIA I dati del contagio in regione sono in linea con quelli di domenica: i positivi sono 78.105 (+577) con 7.978 tamponi. Domenic i nuovi positivi erano stati 526 con 7.155 tamponi. I morti sono stati 14.294 con un aumento di 63 nuovi decessi (il giorno prima (42), senza variazioni i ricoveri in terapia intensiva (532), mentre calano i posti letto occupati negli altri reparti (6.414, -195).

MILANO Leggero aumento in provincia di Milano (20.254, +186) e con 8.539 casi (+48) a Milano città, mentre domenica c'era stato un aumento di 118 nuovi contagiati in provincia di cui 41 in città. In lieve crescita i dati anche a Bergamo (11.538, +85) e Brescia (13.122, +94), solo 3 i nuovi casi a Cremona e 15 a Lodi.

ISTITUZIONI Diverse le reazioni al primo giorno di Fase 2. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è soddisfatto per il comportamento dei milanesi: «Grazie per la collaborazione e perché hanno rispettato le regole». Aggiungendo: «Oggi la situazione medica è sotto controllo e ci siamo meritati la Fase 2». Di contro il governatore Attilio Fontana ammonisce che «l'emergenza non è finita», su Fb. «La Lombardia è stata la prima a essere colpita, abbiamo il dovere di essere i primi a indicare la strada per uscirne. Attenzione, rispetto delle regole, coraggio. Non dimentichiamo mai mascherine, guanti, igienizzante per le mani e distanza. Ci rialzeremo più forti di prima».

LINEE GUIDA Ancora nessuna normativa dalla Regione ai medici su come comportarsi nella Fase 2 e nei confronti del virus, con tamponi e sui controlli. Per la Regione campanelli di allarme saranno i numeri di «pronto soccorso, ricoverati e terapie intensive», come ha spiegato l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera in una trasmissione tv. E domani arriva in Giunta regionale «una delibera per il tracciamento e la sorveglianza sanitaria, per cui l'elemento di quante persone avranno 37.5 di febbre e verranno messe in isolamento sarà poi il nostro grande barometro».

