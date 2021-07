Lombardia verso l'immunità

Simona Romanò

Tra oggi e domani la Lombardia raggiungerà l'immunità di gregge. Perché il 70% della popolazione avrà prenotato il vaccino anti-Covid, con una media di 14.848 adesioni al giorno e un boom di 16.665 che si è già registrato venerdì quando si è diffusa la notizia del possibile obbligo del green pass per moltissime attività quotidiane, come una cena al ristorante. Significa che a circa 7 milioni di Lombardi (su dieci milioni totali) saranno inoculate le due dosi di siero oppure il monodose Johnson&Johnson nelle prossime settimane. C'è da correre più veloci della contagiosa variante Delta, ma la strada per l'immunità di comunità, grazie alla quale la circolazione dei virus si ferma, è in discesa.

COPERTURA OGGI. A spiegarla è la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti: «4.554.741 cittadini hanno completato il ciclo vaccinale, il 96% degli aderenti alla profilassi di massa ha ricevuto almeno una puntura, il 65,7% entrambe».

RIPRESA CONTAGI. L'incidenza in Lombardia e di 22 casi settimanali ogni 100mila abitanti, ma solo l'1,9% è ricoverato e lo 0,4% in terapia intensiva.

VACCINI E LETALITÀ. C'è una slide che guardano con attenzione dell'assessorato al Welfare. Mostra l'andamento degli ospedalizzati e dei decessi nella Regione dove già 33.808 persone sono morte per il virus: tra febbraio e agosto dell'anno scorso il 17% dei contagiati moriva, il 54% finiva in ospedale, il 4,7% in terapia intensiva. Da settembre a dicembre va meglio, perché i medici iniziano a conoscere il Covid: i decessi calano al 2,4%, i ricoveri al 13,5%, le rianimazioni allo 0,8%. Poi, la variante inglese colpisce ancora: risalgono i morti (4,9%), i ricoveri (32,9%), le rianimazioni (3,8%). Infine, arrivano i vaccini e la Delta per cui si gioca un'altra partita, con i sieri che vincono sulla variante: i ricoveri scendono al 13,8% e le terapie intensive si azzerano. Non solo: la percentuale di decessi e di intubati fra coloro che hanno ricevuto le due dosi è 0,0%. «Facciamo la cosa giusta, vacciniamoci», è quindi l'appello della Moratti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA