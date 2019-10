Lombardia, un bimbo su 6 vive in povertà

Bambini indigenti, anche nella ricca Lombardia. Nella regione il 15,3% dei bambini vive in condizioni di povertà relativa, situazione che coinvolge quasi 1 minore su 6, ma che tuttavia ha un'incidenza più bassa della media nazionale (intorno al 22%). A fotografare la Lombardia, come tutte le altre regioni italiane, è il report di Save The Children con l'Atlante dell'infanzia a rischio. Tra i dati evidenziati, anche il calo demografico: in Lombardia la percentuale dei nuovi nati è scesa del 23,3% a partire dal 2008, percentuale in cui è presente un significativo numero di ragazzi con cittadinanza non italiana, che nel 2018 erano il 15,8% della popolazione generale dei minori. Per quanto riguarda la spesa, la Lombardia negli ultimi 10 anni ha incrementato di 73 euro la spesa pro capite destinata a famiglia e minori, arrivando a un totale di 217 euro.

Martedì 22 Ottobre 2019, 05:01

