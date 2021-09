Lombardia, un'altra settimana in bianco

La Lombardia rimane in bianco. «Anche per questa settimana i dati per la Regione Lombardia sono assolutamente buoni, tanto che, anche per la prossima settimana, saremo zona bianca», anticipa il governatore, Attilio Fontana. «Grazie alla vaccinazione, con l'87% della popolazione che ha aderito al piano di immunizzazione, stiamo tornando ad essere normali, ecco perché bisogna convincere ancora più persone a vaccinarsi», ha aggiunto. «Dal canto nostro, stiamo portando avanti delle proposte per rendere più agibile la vaccinazione e rendendo pubblici i numeri, che ci dicono che chi va in terapia intensiva è per lo più chi non si è vaccinato».

Ieri, i dati del contagio, confermano l'andamento positivo con il tasso di positività stabile all'1,2%: a fronte di 51.315 tamponi processati, i nuovi positivi sono stati 663, di cui 222 nella provincia di Milano (71 in città). Aumentano in 24 ore sia i ricoveri in terapia intensiva (+ 3, il giorno precedente + 1) per un totale di 58 degenti; sia i pazienti negli altri reparti (+ 9) in tutto 395. Altri due i decessi (6 il giorno prima).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Settembre 2021, 05:01

