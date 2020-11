Lombardia, tiraemolla lockdown

Greta Posca

Tiraemolla lockdown a Milano e in Lombardia. Medici e scienziati lo ritengono indispensabile, la politica (regionale e milanese) per ora frena, in una giornata che vede la regione sempre in testa per contagi, con 5278 nuovi casi.

Lapidari i medici di Milano. «Di una cosa siamo certi: la situazione sia nelle strutture sanitarie ospedaliere che anche nella medicina del territorio è diventata insostenibile. È necessario intervenire con un lockdown immediato ed efficace» è quanto ha chiesto ieri a viva voce per Milano il presidente dell'Ordine dei Medici della città (Omceo), Roberto Carlo Rossi. «Non esistono - scrive Rossi - piccoli rimedi a grandi problemi, così come non si può giocare a scaricare su altri ruoli e responsabilità». Dal lato della Lombardia, invece, il sindaco Giuseppe Sala si è fatto portavoce delle istanze del Pirellone parlando in Consiglio comunale: «Per ora non si ipotizza nemmeno lontanamente di andare verso un lockdown stile marzo e aprile e io lo condivido». E aggiunge: «La situazione lascia ancora margini di osservazione. Si era ipotizzato che si arrivasse a un livello di terapie intensive, al 31 ottobre di 600 unità ma «la situazione è un filo meglio di quanto si poteva immaginare 10 giorni fa». E infatti la Regione al termine del vertice pomeridiano fra il presidente Attilio Fontana e i sindaci dei capoluoghi ha annunciato di attendere il nuovo Dpcm prima di prendere eventuali altre decisioni sull'emergenza Covid. Alcuni sindaci hanno parlato della possibilità di limitare i mercati all'aperto, frequentati soprattutto da anziani, ma al momento resta solo un'ipotesi. La posizione di Fontana resta ferma sul no a possibili lockdown territoriali, ma se il Governo decide diversamente, a nuove restrizioni automatiche - è la richiesta del governatore - dovranno corrispondere anche compensazioni e ristori a sostegno delle categorie colpite.

Intanto, è in via di completamento l'allestimento da parte dell'Esercito, nel parking del Parco di Trenno del drive through per i tamponi per il coronavirus. Sarà operativo non prima del fine settimana: farà 1000 tamponi al giorno.



