Lombardia, superati gli 80mila contagiati

Simone Pierini

La Lombardia ha sforato gli 80mila casi da inizio emergenza Covid. Oltre un terzo del totale nazionale con circa la metà dei decessi che ieri hanno raggiunto quota 14.745. L'aumento dichiarato dalla Regione nell'ultimo bollettino è di 134 morti in più rispetto a mercoledì. I casi positivi sono invece 689 in più, a cui vanno ad aggiungersi una trentina ricalcolati da aprile. Sale il numero di tamponi che ieri ha superato i 15mila test effettuati in un giorno. Restano invece invariati i posti occupati in terapia intensiva mentre scendono ancora i ricoverati con sintomi, 231 in meno in 24 ore. Per quel che riguarda le province a preoccupare maggiormente è quella di Brescia che in tre giorni ha triplicato l'aumento dei casi quotidiani, passando da +46 di martedì al +126 casi di ieri. Sono invece 86 i positivi in più a Milano città, 182 allargando il raggio a tutta l'area Metropolitana. In risalita anche Monza Brianza con 81 casi mentre resta sotto controllo la situazione attuale di Bergamo e Cremona.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Maggio 2020, 05:01

