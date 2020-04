Lombardia stabile e Milano migliora

Contrordine, La Lombardia è stabile, Milano migliora. L'assessore Giulio Gallera parla di «consolidamento positivo». I contagi sono 61.326, 1.012 più del 14 aprile (1.262 in più il giorno prima), ma i tamponi sono stati solo 3778. «Ormai il numero di ricoverati si è praticamente azzerato e questo è il dato che evidenzia il risultato degli sforzi fatti», ha detto Gallera, spiegando che «anche il dato delle terapie intensive continua a diminuire». Le persone ospedalizzate sono 12.077 (+49), i pazienti in terapia intensiva sono 1.122, 21 in meno. Il numero di vittime è salito a 11.142, in aumento di 241. I tamponi effettuati sono 214.870. «Il dato che emerge è confortante, negli ospedali la situazione sta tornando lentamente alla normalità», ha detto. «Ora iniziamo a guardare a come riprendiamo la quotidianità, che sarà diversa». Frena Milano dopo i numeri negativi di lunedì. In provincia 14.350 positivi, 189 più del 14 (+481 il giorno prima). Di questi, 5.914 a Milano, 57 più di Pasquetta (+296 il giorno prima). «Ondata Milano poteva travolgerci», ha concluso Gallera. E sui pochi pazienti in Fiera (solo 12) smorza la polemica: «Per fortunaù non è servito a ricoverare centinaia e centinaia di persone e di questo siamo contenti».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Aprile 2020, 05:01

