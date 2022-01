Lombardia, primi segni di flessione

Sempre alti i decessi in 24 ore (64) ma stabili i ricoveri. E si abbassa il tasso di positività che è all'11,8% (il giorno prima al 14,3%), oltre al netto calo dei quarantenati: 50mila in meno nelle ultime 24 ore. La Lombardia sta raggiungendo il famoso picco di contagi in attesa della discesa della quarta ondata: infatti, a fronte di 319.123 tamponi i nuovi positivi sono 37.826. Di questi, 4.663 a Milano. Ancora male il numero delle vittime: 64 ieri, 81 il giorno prima. Grande attenzione per i ricoverati che determina il passaggio nella zona arancione che sembrerebbe per la Lombardia allontanarsi, dato che nelle intensive ci sono 267 pazienti (zero nuovi degenti ieri, meno 1 il giorno prima). Nei reparti ordinari, invece, i nuovi ricoveri sono 55 (83 il giorno prima) per un totale di 3.704 degenti.

