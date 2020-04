Lombardia, meglio ma non troppo

Ancora non ci siamo. Se calano i morti aumentano i contagi. E Milano non migliora. La Lombardia si barcamena con numeri che dicono che va meglio ma non benissimo. «Ci sono dati migliorativi ma siamo ancora in fase 1», ha detto il vicepresidente della Regione Fabrizio Sala. «Prima scendiamo con il contagio - ha aggiunto - e prima e meglio entriamo nella fase 2. La fase 2 dipende da quanto noi saremo in grado di rispettare regole e rallentare l'epidemia».

Sono state 941 in più nelle ultime 24 ore le persone contagiate contro gli 827 di mercoledì e i 1.012 di martedì. In tutto 33.090 positivi. Le persone morte a causa del covid-19 sono state 231, quattro in meno rispetto a al giorno prima quando nel registro dei deceduti ne sono state inserite 235. Giù i ricoverati (sono 42 in meno nelle terapie intensive e 687 in meno nei reparti), con 1.439 pazienti.

La provincia lombarda con l'aumento più alto è ancora Milano (+ 277 nuovi casi) con + 102 in città. A Brescia i nuovi contagiati sono 168, a Bergamo 45 mentre sono solo 5 i nuovi casi a Sondrio e 4 nel Lecchese.

