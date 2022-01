Lombardia in arancione, Fontana: «È la direzione»

Simona Romanò

Quasi inevitabile il passaggio da giallo all'arancione vedendo l'andamento dei ricoveri in Lombardia: ieri è stata la giornata peggiore della quarta ondata con 210 nuovi ospedalizzati.

La Regione corre ai ripari e riapre venerdì l'ospedale in Fiera, perché il sistema sanitario ha proclamato il livello di allerta 4 (il massimo dell'emergenza) e i nosocomi, su indicazione dell'assessorato regionale al Welfare, si preparano ad «ampliare i posti letti per i pazienti Covid, fino al massimo previsto, ovvero 10.500». Oltre «a rinviare tutti gli interventi chirurgici non urgenti».

RICOVERI E ZONA ARANCIONE «La Lombardia va sempre più verso la zona arancione, è la direzione», ha dichiarato il presidente Attilio Fondana. Forse già lunedì 17 la retrocessione. Tutto dipende dai ricoveri. Gli esperti si attendono il picco a metà mese, ma già ieri il boom dei degenti fa prevedere l'avvicinarsi del picco: + 203 nei reparti ordinari (in tutto 3.202) e + 10 nelle intensive (256). L'occupazione di pazienti Covid in area medica è già al 28,7% (a un soffio dalla soglia del 30% che costringe all'arancione), nelle rianimazioni è al 16,1% (in arancione con il 20%). Ancora male i decessi: 55 ieri (61 l'altro ieri, 38 domenica). Diminuisce il tasso di positività al 17,1% (20,3% il giorno prima): a fronte di 265.222 tamponi processati i nuovi positivi sono 45.555; di questi, 13.022 nel maga focolaio del milanese (5.212 a Milano).

OSPEDALE FIERA Venerdì riapre l'hub simbolo dell'emergenza sanitaria, che era chiusa da giugno. Il Welfare, guidato da Letizia Moratti, ha inviato una nota al Policlinico, che coordina la struttura, «per rimettere in moto il reparto di rianimazione». Si parte con due moduli da 15 letti ciascuno per infettati gravi. COVID HOTEL Sono 381 i posti nei Covid hotel con la Regione pronta a potenziarli: stanze doppie ad uso singolo che, in caso di nucleo familiare, possono accogliere due persone.

CORSA VACCINAZIONE Con l'impennata della quarta ondata, la corsa al booster si fa più veloce. «Sono 6.143.881 i lombardi che hanno detto sì alla terza dose. Di questi, 4milioni e 400 l'hanno già ricevuta», ha spiegato Moratti. E 740mila persone in più sono vaccinabili da ieri, con la riduzione dell'intervallo di tempo da 5 a 4 mesi.

