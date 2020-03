Lombardia, impennata di decessi

Crescita lenta ma costante dei positivi, accelerazione di decessi. Ieri il bollettino per la Lombardia del virus ha fatto segnare 319 morti in più rispetto al giorno prima, e il contatore si arrestava a un passo dalla soglia dei 2.000 decessi, fermandosi a 1.959. È il numero più alto registrato in 24 ore dall'inizio dell'emergenza. Un dato che preoccupa fortemente la Giunta lombarda, ma che va in controtendenza con le altre rilevazioni. Come preventivato tutto è ancora in crescita, ma l'incremento è stato più debole un po' su tutti i fronti. I casi positivi sono aumentati di 1.493 unità, contro le 1.571 del giorno prima, per un totale di 17.713 persone. Anche i ricoveri in terapia intensiva aumentano, ma meno rispetto a martedì: sono 45 le persone entrate ieri, contro le 56 del giorno prima, e il totale è salito così a 924 in tutta la Regione. Fuori dalle aree di terapia intensiva sono invece ricoverati 7.285 pazienti, 332 più di martedì, quando l'incremento era stato di 782 persone. La provincia di Brescia, con 484 nuovi casi, cresce più di Bergamo (312). A Milano il totale si ferma a 1.091, 127 più di martedì. (G.Mig.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Marzo 2020, 05:01

