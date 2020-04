Lombardia, il virus frena ancora

Frena ancora il contagio in Lombardia: lo ha detto l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera in conferenza stampa. Sono in tutto 52.325 i positivi (+791, quindi ben meno dei 1089 del giorno precedente). In terapia intensiva i ricoverati sono 1.305, (38 meno di lunedì), i ricoverati non in terapia intensiva 11.833 (-81), mentre il numero dei morti sale a 9.484 (+282). Sono in calo anche i contagi a Milano. In città e provincia i nuovi casi sono 249 (lunedì 308) mentre in città scendono sotto i 100, a +99 (il giorno prima 112). Dati positivi anche nelle due province più colpite: crollano a Bergamo con solo 53 positivi in più (lunedì 103) mentre a Brescia sono 117 (il giorno prima 133). «Ora serve l'ultimo grande sforzo per il weekend di Pasqua» ha chiosato Gallera.

Intanto il governatore Attilio Fontana ha annunciato che è stato individuato al San Matteo di Pavia «un test sierologico molto affidabile che attraverso un prelievo di sangue consente di verificare chi ha sviluppato anticorpi. Entro due settimane dovremmo avere la certificazione CE dopodiché partiranno i test sulla popolazione». Chi risulterà aver sviluppato gli anticorpi riceve così «una patente di immunità» ma questo test «consente anche di identificare le persone negative che dovranno per questo restare molto attente e mantenere le precauzioni per non ammalarsi». (P.Pas.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA