Lombardia, giù i ricoveri non i decessi

Flettono i ricoverati in generale e in terapia intensiva, ma restano alti i morti e aumentano i casi di Milano. Luci e ombre insomma nel consueto resoconto del virus in Lombardia.

Il numero dei contagi 46.065 (+1.292) risulta in calo rispetto a mercoledì. In particolare sono buoni i numeri delle persone ricoverate in terapia intensiva, 1.351 (+9), e quelle non in terapia intensiva, 11.762 (-165), mentre il numero complessivo dei dimessi è 24.992 di cui 12.229 con un passaggio in ospedale. I tamponi effettuati risultano 128.286. Resta ancora alto il numero dei decessi (367, 7960 dall'inizio dell'emergenza), indicatore che «calerà più tardi», ma è già in diminuzione e «questo vuol dire che stiamo uscendo dalla più grave emergenza, ma con questo virus ci dovremo convivere» ancora, ha dichiarato Fabrizio Sala, vicepresidente regionale che ieri ha presentato i dati. Male la provincia con 10004 positivi (+482) di cui a Milano città 4018 (+203).

Sul fronte delle province, la situazione dei contagi resta molto diversa: Bergamo 9171 (+132), Brescia 8757 (+159), Como 1205 (+48), Cremona 3974 (+33), Lecco 1552 + 36), Lodi 2189 (+32) Monza e Brianza 2633 (+90), Mantova 1782 (+46), Pavia 2285 (+105), Sondrio 517 (+33), Varese 1002 (+65) e 994 in fase di verifica.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Aprile 2020, 05:01

