Lombardia, costante miglioramento

Più morti, meno contagi, lento e costante miglioramento e dati più confortanti su Milano. Però con la postilla che sono stati processati 5005 tamponi mentre domenica i dati si basavano su 8107.

Ieri i positivi in Lombardia sono stati 51.534, +1089 rispetto al giorno prima quando erano stati 1337. La crescita è in calo, ma i decessi sono stati 9.202, con un aumento di 297 (contro i 249 di domenica). Le persone ricoverate ma non in terapia intensiva sono 11.914 in calo di 95 persone. Quelle in terapia intensiva si attestano a 1.343, in aumento di 26 unità. I dimessi guariti sono stati pari complessivamente a 29.075, in aumento di 851. Nella provincia di Milano i positivi sono 11538 con una crescita di 308 nuovi positivi (domenica +411), mentre a Milano città ci sono 112 nuovi positivi per un totale di 4645 (domenica +171). Migliorano anche i dati a Brescia con +137 positivi per un totale di 9477 e Bergamo con +103 per un totale di 9815 positivi.

L'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera ha sottolineato che non è ancora il momento di abbassare a guardia e dunque «prepariamoci a una Pasqua diversa. Non ci saranno grigliate nei parchi e gite fuori porta». (P.Pas.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Aprile 2020, 05:01

