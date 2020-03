Lombardia, calo costante

Giovanni Migone

La linea scende ancora. Lo dicono i numeri: 3.251, 1.691, 1.555, 1.942, 1.643. Sono i nuovi casi di coronavirus in Lombardia negli ultimi cinque giorni. I 1.643 di ieri portano comunque il totale alla cifra terrificante di 32.346, ma l'ottimismo resta. Alla fine della scorsa settimana l'aumento era mediamente sopra i duemila nuovi casi giornalieri. Anche sul fronte dei decessi la situazione sembra migliorare: ieri sono stati 296. Un numero ancora alto, ma pur sempre inferiore ai 402 dell'altroieri, ai 320 di lunedì e ai 361 di domenica. L'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera ripete di non cantare vittoria troppo presto, ma è lui stesso a spiegare che segnali confortanti arrivano anche dal territorio: «Chi è in trincea dice che la pressione sui nostri pronto soccorso si è ridotta ed è costante. Questo è un dato consolidato». A Milano i casi sono 6074 con 373 in più, l'altroieri erano 375. «Gli sforzi milanesi stanno consentendo di non avere una crescita esponenziale ma costante».

Una vittoria che nasce anche fuori dai presidi ospedalieri, visto che la Regione ha cominciato a trattare tutti coloro che presentano sintomi, «dal raffreddore in su», come potenziali contagiati, sottoponendoli al monitoraggio dei medici di base con telemedicina e telefonate.

Sugli altri fronti, la situazione rimane più o meno costante: 42 persone sono entrate in terapia intensiva nelle ultime 24 ore, mentre i ricoveri fuori dai reparti di rianimazione sono 315 in più rispetto a martedì. Altro tassello di questo, che forse è presto per definire successo, resta la solidarietà: il conto corrente aperto dalla Lombardia per raccogliere donazioni ha toccato i 58,7 milioni. «Una cifra - ha detto l'assessore al Bilancio, Davide Caparini - che è commovente. Si capisce quanto sia importante se si pensa che la Lombardia ha impegnato per l'acquisto di beni e servizi circa 166 milioni».

Intanto, ieri sera è arrivato dalla Russia un contingente di 150 sanitari tra medici e infermieri per aiutare l'area della bergamasca.

