Lombardia, calano contagi e morti

Giovanni Migone

Sono 1.691 i nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia nella giornata di ieri. Difficile definirle buone notizie, ma ancora più difficile è trovare altri termini se si fa il paragone con il dato sabato, quando i nuovi contagi erano stati 3.251. Quasi il doppio. Il totale oggi ha così raggiunto i 27.206. Lo stesso discorso si può fare per i decessi: ieri sono stati 361. Non pochi, ma meno dei 546 del giorno prima, con il totale che ieri si è arrestato a quota 3.456. «I dati fanno ben sperare - ha detto l'assessore al Welfare, Giulio Gallera - anche se sono un po' in chiaroscuro». La conta quotidiana dei morti porta infatti a un impietoso confronto con la Cina: sono più i decessi in Lombardia che in tutto il gigante asiatico, fermo a 3.265 morti. Il tutto mentre i ricoveri in ospedale continuano ad aumentare: 9.439 ieri, 1.181 più di sabato. A cui si aggiungono i pazienti in terapia intensiva, saliti a 1.142, 49 più di ieri.

«Il momento in cui potremo verificare l'efficacia delle misure di contenimento sarà da domani», ha sottolineato Gallera. Misure che hanno subìto un nuovo giro di vite con l'ordinanza regionale disabato: «Siamo arrivati allo stremo, anche dal punto di vista fisico, del nostro personale sanitario - ha spiegato il governatore Attilio Fontana - e dobbiamo far sì che i numeri del contagio scendano. Per questo abbiamo fatto tutto il possibile per quanto riguarda le competenze regionali. Più di così non potevamo fare».

Sul fronte ospedaliero la situazione resta disperata, anche se resta viva la speranza del nuovo ospedale alla Fiera. Qui a dettare legge è Guido Bertolaso, consulente di Fontana: «Non sarà un lazzaretto e entro la fine della prossima settimana siamo ottimisti per l'apertura dei primi 4 moduli. Da qui si arriverà alla piena operatività con oltre 200-250 letti di terapia intensiva e sub intensiva,

Intanto, sono arrivati nuovi medici dall'estero. Dopo la Cina, ieri sera sono atterrati i 53 medici e infermieri cubani dislocati all'ospedale da campo fuori dall'ospedale di Crema. E si attende l'arrivo di medici russi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Marzo 2020, 05:01

