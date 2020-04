Lombardia, bonus per mutuo e studio

Mutuo casa e tecnologia scolastica.

A questo serviranno i 16,5 milioni di euro di contributi straordinari stanziati dalla Regione Lombardia per le famiglie in temporanea difficoltà economica, con reddito Isee fino a 30 mila euro, nel periodo dell'emergenza coronavrius. «Due le tipologie di contributi previsti, non cumulabili tra loro, uno per il mutuo prima casa e uno per l'e-learning di sostegno allo studio», spiega il governatore Attilio Fontana. Nel caso del mutuo prima casa, il bonus straordinario una tantum è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare con almeno un figlio di età minore o uguale a 16 anni. L'agevolazione è concessa a fondo perduto e prevede la trasmissione, insieme alla domanda di contributo, della quietanza di pagamento delle rate del mutuo relative all'anno 2020. Nel caso dell'e-learning, l'agevolazione sarà concessa fino a 500 euro a fondo perduto per ogni nucleo familiare con un figlio compreso tra i 6 e i 16 anni e prevede la trasmissione, insieme alla domanda di contributo, della fattura o ricevuta fiscale da cui si evinca la tipologia di bene acquistato, avvenuto in data successiva all'ordinanza del 23 febbraio del Ministro della Salute d'intesa con il presidente Fontana che dispone in Lombardia la chiusura dei nidi, dei servizi educativi all'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 05:01

