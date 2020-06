Lombardia a porte aperte

Giovanni Migone

Il semaforo è diventato verde a mezzanotte. La luce rossa che si era accesa a inizio marzo ha faticato a diventare prima gialla e poi, finalmente, verde, ma da oggi i lombardi, al pari di tutti gli altri italiani, possono tornare a muoversi liberamente tra una regione e l'altra. «L'emergenza sanitaria - ha detto ieri il governatore Attilio Fontana a margine della visita a Codogno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - ha messo a dura prova cittadini, imprese e istituzioni lungamente colpite da una tragedia che ha avuto e avrà conseguenze importanti. Ci approcciamo ora a una nuova normalità che impone ritmi e abitudini differenti e un rinnovato senso civico, indispensabile per garantire a tutti un futuro sicuro».

Si riparte quindi, ma senza abbandonare le cautele necessarie, anche perché l'apertura non è incondizionata. Resistono alcuni paletti, come quello della mascherina, sempre obbligatoria in Lombardia quando si è all'aperto. Invariate anche le regole per la circolazione di auto e moto. In una vettura potranno viaggiare gli appartenenti allo stesso nucleo familiare, ma se non si è congiunti allora subentrano limitazioni: massimo due persone, con il passeggero sui sedili posteriori ed entrambe con la mascherina. In moto invece, non essendo possibile il mantenimento della distanza, il passeggero può essere solo un convivente. A Milano, invece, regge il divieto dell'asporto di alcolici dopo le 19, anche se questa mattina è prevista in Prefettura una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, dove l'ordinanza potrebbe essere rivista.

Intanto, i dati lombardi continuano ad essere altalenanti, e la Lombardia sorvegliata speciale: dagli 8.676 tamponi effettuati ieri, sono risultati positive 187 persone, mentre i decessi sono stati 12, sette in meno rispetto ai 19 di ieri. Continua inoltre la discesa delle terapie intensive, sempre più vuote (-1 il dato di ieri).

Mercoledì 3 Giugno 2020

