Lombardia, 34 morti nelle ultime 24 ore

La casella decessi per virus in Lombardia resta ancorata allo zero anticipato l'altroieri. Il nodo delle persone scomparse per Covid-19 nella giornata di domenica si è sciolto, lasciando inalterata la soddisfazione per un dato che fa ben sperare per il futuro. Ieri i nuovi decessi erano 34, per un totale di 15.874. Bene anche gli altri dati. Sono 148 nuovi contagi (il giorno prima 285), a fronte di 5.641 tamponi. Una cifra, quest'ultima, più bassa rispetto alla capacità di processazione che la Lombardia ha dimostrato di avere, con punte oltre le 13mila unità.

I ricoverati non in terapia intensiva sono complessivamente 3721, in calo di 296 (-9 l'altroieri) mentre i pazienti in terapia intensiva scendono ancora anche se solo di 1 unità e arrivano a 196 (-2 il giorno prima). Continua la marcia dei guariti, con 513 persone uscite dall'incubo. A Milano, città sotto la lente d'ingrandimento dopo le polemiche sulla movida, i nuovi casi sono 27, per un totale di 9.624 contagi. Considerando l'area metropolitana, il conto arriva invece a quota 22.726 (+46). (G.Mig.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Maggio 2020, 05:01

