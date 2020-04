Lombardia, 300 nuovi ricoverati

Ancora troppi ricoveri e Milano che non esce dalla morsa dei contagi. Sono 855 più di sabato i positivi al covid in Lombardia, arrivando a 66.236. I decessi sono stati 163 i decessi (199 sabato) per un totale di 12.213 morti e sono calati di 25 i ricoverati in terapia intensiva, arrivati a 922. I dimessi sono stati 417, i tamponi 8824. Dati che rincuorano ma il problema sono i nuovi ricoveri non intensivi. «Il dato importante sono i 300 nuovi ricoverati in ospedale in terapia non intensiva» ha commentato l'assessore lombardo alla Protezione civile Pietro Foroni, spiegando che «la sfida non è ancora vinta e può essere ancora lunga» e per questo «dobbiamo prestare la massima attenzione e rispettare le prescrizioni vigenti» perché «basta poco per riprendere il trend negativo». Si allenta la pressione su Bergamo, con 60 nuovi positivi (in tutto sono 10.689) non diminuisce su Brescia, con 188 nuovi contagi per un totale di 11.9946), e su Milano, con 279 nuovi positivi (15.825 il totale), che scendono a 128 considerando solo la città, con 6549 casi in tutto.

Intanto Niguarda annuncia via Fb che «il calo di nuovi pazienti positivi ci ha permesso di chiudere una delle 5 terapie intensive che in questi due mesi abbiamo dovuto aprire per l'assistenza dei malati covid». Adesso sarà sanificata e andrà ai malati normali. (P.Pas.)

